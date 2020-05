Čelnik ABA lige progovorio, ovo je izvesna opcija za nastavak!

Predsedavajući ABA lige Domagoj Čavlović ističe da i dalje nema odgovor na pitanje da li će takmičenje biti nastavljeno.



"Veoma teško je u ovom trenutku dati pravi odgovor. Naravno da bi svi košarkaši, kao i mi želeli da se sezona završi na parketu, to je bio stav svih klubova na poslednjem sastanku, ali isto tako postoje razlozi i da se ne odigra. Moramo da čekamo kako će da se razvija situacija oko korone. Činjenica je da se većina država u regionu polako oporavlja, i mere se relaksiraju, ali to ne mora ništa da znači", ističe Čavlović za "Kurir".



ABA liga neće sama doneti odluke, već će to učiniti sa Evroligom i klubovima. Najizvesnija opcija jeste da jedna ekipa, odnosno jedna dvorana bude domaćin.



"To je izvesna opcija, ali kažem, moramo da vidimo kako se razvija situacija. Isto tako očekujemo kako će ovo pitanje rešiti Evroliga. Za sada niko ništa ne zna. Nije jednostavna doneti bilo kakvu odluku, pogotovo oko toga kako rešiti problem sa igračima iz inostranstva. Da li će i oni morati da idu u izolaciju ili ne, koliko će da budu u njoj. Kako ih testirati, mnoga pitanju su i dalje otvorena i nadam se da ćemo što pre doneti konkretnu odluku. Svi bi mi želeli da dobijemo šampiona na parketu, ali videćemo kako će na kraju sve to da ispadne", rekao je Čavlović.



Čitava situacija je veoma složena i odgovor na pitanje nije lako dati. Uglavnom, većina timova u ABA ligi već trenira...