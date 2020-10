Cedevita u karantinu, već se pomirili sa porazom u Evrokupu!

Ljubljanski tim je, tokom utakmice prvog kola ABA lige protiv Krke u nedelju, dobio informaciju da je jedan košarkaš tog kluba pozitivan na korona virus iako nije pokazivao nikakve simptome infekcije.



Nakon utakmice oba tima su otišla u jednodnevni karantin, da bi potom Nacionalni institut za javno zdravlje Slovenije naložio desetodnevni karantin za "zmajeve".



Ceo tim Cedevita Olimpije je, kako se navodi u saopštenju, u ponedeljak ponovo testiran. Rezultati su stigli danas i oni su potvrdili infekciju kod košarkaša koji je bio pozitivan u nedelju, dok su svi ostali bili negativni.



Košarkaši Cedevita Olimpije bi u narednih deset dana trebalo da odigraju tri utakmice - prvu protiv Bursaspora u drugom kolu Evrokupa, u subotu protiv Primorske u ABA ligi i na kraju protiv Gran Kanarije sledećeg utorka.



"Nažalost, naš tim će provesti deset dana u karantinu. Uprkos svim epidemiološkim smernicama koje klub sledi od početka pandemije, bili smo svesni da će nam kovid-19 pre ili kasnije zakucati na vrata. Nažalost, to se dogodilo nakon samo dve utakmice", rekao je direktor kluba Davor Užbinec.



"Svesni smo da pravila postoje da bi se poštovala i odgovorno ćemo poštovati odluku Nacionalnog instituta za javno zdravlje", dodao je on.



Užbinec je naveo i da niko ne zna u kakvom će stanju biti tim nakon desetodnevnog karantina, bez odgovarajućeg treninga i kontakta s loptom.



"Tužna vest za naš klub i sve navijače je što zbog propisa najverovatnije nećemo igrati najmanje jedan meč Evrokupa koji će biti registrovan pobedom naših rivala. Imali smo dovoljno igrača da odigramo utakmicu, ali zbog propisa NIZJ to nažalost nije moguće", rekao je direktor kluba.



On je neveo da, po propozicijama takmičenja, u slučaju jednog pozitivnog slučaja unutar ekipe, tim može da nastavi da igra mečeve i trenira.



"Obzirom da nam ograničenja i smernice koje su na snazi u Sloveniji ne dozvoljavaju da učestvujemo na takmičenjima na kojima bismo se, prema važećim propozicijama, mogli takmičiti, uprkos pozitivnom slučaju unutar tima, apelujemo na odgovorne da promene postojeće propise i dozvole slovenačkim timovima da kod pozitivnog slučaja u timu pošalju sportistu u karantin, a da svi ostali igrači, nakon negativnog testa, mogu da nastave sa trenažnim procesom", rekao je Užbinec.



"Ako i dalje nastave da primenjuju postojeće propise i ceo tim šalju u desetodnevni karantin, slovenački klubovi će, bez obzira na sport, biti nekonkurentni i to će imati veliki uticaj ne samo na te klubove već na slovenački sport u celini", dodao je on.