Časovi ljubavi Partizana i Fuenlabrade = Ima neka tajna veza

Nema tog navijača Partizana koji na pomen reč "Feunlabrada" neće do detalja umeti da izdeklamuje zbog čega je predgrađe Madrida posebno u srcima crno-belih.



Ipak, za svaki slučaj - te 1992. godine, Partizan je postao prvak Evrope pošto je zbog rata na teritoriji bivše Jugoslavije svoje domaće mečeve u Kupu šampiona morao da igra u španskoj Fuenlabradi.



U prevedenom značenju, to je bio drugi dom crno-belih u najtežem, ali i najlepšem trenutku u istoriji.



Košarkaški klub Partizan poslao je poruku podrške Fuenlabradi, koja uz svoju celu zemlju prolazi kroz najteži period u poslednjih nekoliko decenija.



Španija je drugo najveće žarište koronavirusa, sa preko 4.000 preminulih, a taj broj raste munjevitom brzinom.



Stoga, Partizan je poslao poruku podrške, a ubrzo je stigao i odgovor. Partizan-Fuenlabrada, ima neka tajna veza...



Ako je potreban podsetnik, Partizan je te sezone, trojkom Saše Đorđevića u poslednjoj sekundi, pobedio Huventud i postao prvak Evrope.





In this hard times, we are sending love and support to our friends from @BFuenlabrada, our second hometown of Fuenlabrada and the whole Spain. Stay strong, stay safe and #stayathome pic.twitter.com/spIcepucI2