Uskoro ćemo saznati i poslednjeg nominovanog za tim decenije Evrolige (do sada ih ima 49), a pretposlednji jeste Serhio Rodrigez.



Španski košarkaš je bio MVP Evrolige u sezoni 2013-14, dva puta je bio šampion, a bio je i u najboljem timu ovog takmičenja baš u sezoni kada je bio MVP.



I ove godine igra sasvim solidno, bio je i MVP oktobra.



Videćemo ko će biti poslednji nominovani, a do sada su nominovana četiri srpska igrača, a to su Miloš Teodosić, Bogdan Bogdanović, Nemanja Bjelica i Nenad Krstić.



Biće izabrano 10 košarkaša bez obzira na poziciju.