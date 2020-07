Bura na sednici ABA lige, Partizan sprečio imenovanje predsednika!

Danas je održana još jedna burna sednica Skupištine ABA lige koja je na kraju i prekinuta.Partizan je ukazao na glavni problem pošto je na mesto predsednika ABA lige trebalo da bude predstavnik FMP-a Zoran Tošković."Crno-beli" osporavaju učešće tima iz Železnika zbog očiglednih veza sa Crvenoj zvezdom, a Telegraf prenosi da je Partizan sprečio imenovanje Toškovića za novog predsednika takmičenja.Sporna je i činjenica da je Tošković predstavnik Crvene zvezde u Košarkaškom savezu Beograda i na to je Partizan ukazivao nekoliko puta, uz to da je on predstavljao Crvenu zvezdu zastupao u velikom broju sporova i kao advokat.Mesto predsedavajućeg ABA lige bira se jednoglasno, uglavnom se radi o formalnosti, u ovom slučaju po abecednom redu pošto je funkcija više titularna, ali "crno-beli" nisu dali pristanak na ovaj predlog.Dilema oko odlaganja početka sezone nije otklonjena, a nisu određeni ni komesari za suđenje.Za sada nema informacija o tome kada bi važna odluka o početku ABA lige mogla biti doneta.