Budućnost - Zvezda? ''To bi bilo vrlo interesantno...''

Ako bi se sezona u ABA ligi nastavila, u polufinalu plej-ofa bismo gledali dvoboj prošlogodišnjih finalista, Budućnosti i Crvene zvezde.





Ovoga puta, zbog pandemije koronavirusa, mečevi bi se igrali bez publike, pa bi bili izbegnuti problemi kojih se svi sećamo od prošlog proleća.





Martinš Mejers tada nije bio akter th mečeva, pa u razgovoru za ''

Letonski centartada nije bio akter th mečeva, pa u razgovoru za '' Vijesti' ' ističe da bi mu bilo ''vrlo interesantno'' igrati protiv Zvezde u polufinalu.





''To polufinale bi bilo veoma interesantno. Problem je, međutim, što je mnogo naših i košarkaša Zvezde otišlo kući, tako da to ne bi bilo to ako glavni igrači ne mogu da se vrate.







Teško je sada misliti o tim mečevima, jer niko ne sme ni da trenira. Svi smo kod kuće, svježi smo i odmorni, ali ako bi se sad nastavilo, bez priprema, bila bi to divlja košarka'', izjavio je Mejers, koji je otkrio da još nije odlučio gde će nastaviti karijeru, ali da već ima nekih ponuda iz VTB lige.

