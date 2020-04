Budućnost iznela predlog za završetak ABA lige!

Svi su očekivali da će Budućnost izneti predlog, to se i desilo. Oni su se danas oglasili saopštenjem u kom se jasno stavlja do znanja njihova namera da se sve završi na terenu.



Evo i saopštenja koje prenosimo u celosti.



"Suočeni sa izazovnom situacijom, kontinuirano komuniciramo sa većinom klubova koji čine ABA ligu. Poštujući činjenicu da sportska javnost očekuje stav Budućnost Volija o pitanju završetka ovogodišnje sezone, ovim putem ga iznosimo nakon našeg studionoznog sagledavanja situacije iz više aspekata.



Smatramo da je od velike važnosti da četiri prvorangirane ekipe igraju završnicu ABA lige u toku sedmog meseca, (sa publikom ili bez njenog prisustva), na način kako je to definisano propozicijama lige. Podsećamo da propozicije predviđaju da se odigraju utamice izmedju prvog i četvrtog odnosno drugog i trećeg na tabeli. Play off bi bio odigran u istom mesecu. Ostavljamo mogućnost završetka sezone i odigravanjem final four-a.





Svesni smo da klubovi koji ne spadaju u četiri prvoplasirana na tabeli treba da smanje troškove i raspuste ekipe, sa tim u vezi predlažemo da ove godine iz ABA lige ni jedan klub ne bude eliminisan i da pretposlednji ne igra baraž. Na taj način bi u sledećoj takmičarskoj sezoni ABA liga umesto 12 brojala 14 klubova. ABA 1 liga bi bila po automatizmu dopunjena sa dva kluba iz ABA 2 lige.



O završnici ABA lige, play off-u ili final four-u direktno bi odlučivali predsednici prva četvoroplasirana kluba, u komunikaciji sa predsednikom ABA lige Domagojom Čavlovićem, direktorom Dubravkom Kmetovićem i sportskim direktorom Milijom Vojinovićem. Neophodno je da što pre održimo sednicu ABA lige putem video poziva, kako bi doneli zajednički zaključak o ovoj temi i time stavili tačku na razne spekulacije o ovom bitnom pitanju.





Smatramo da je nemoguće završiti ovogodišnju sezonu ABA lige na drugačiji način. Bilo koja druga odluka i proglašenje šampiona bez odigranih utakmica, favorizovalo bi određenu ekipu i u narednoj sezoni, što nije u sportskom duhu. Imajući u vidu širu sliku, trenutno je od manje važnosti ko će biti ovogodišnji šampion, u odnosu na činjenicu kakav će to imati uticaj na naredne sezone i to je situacija koju je neophodno sagledati sa više aspekata.





Budućnost Voli očekuje od predsednika ABA lige Domagoja Čavlovića da organizuje skupštinu putem video linka, kako bi što pre doneli odluku o budućnosti regionalne košarke. Nadamo se da će u našem predlogu prepoznati sportsko i korektno rešenje i ovom prilikom svim klubovima, kao i vernim navijačima želimo dobro zdravlje i pobedu u ovoj za sve nas presudnoj utakmici, borbi protiv našeg zajedničkog neprijatelja", stoji u saopštenju koje su potpisali u upravi Budućnosti.