Brojne reakcije Zvezdaša - Šta se sad zamera Šakoti i ko je u ''ozbiljnom padu forme''?

Sto prije oceramo Gista to bolje po nas.Dobric ocajan i sve gori i gori. #kkcz

Ne znam šta treba da uradi Gist do kraja sezone da bih rekao Bogu hvala pa ga dovedosmo... ne pali onaj izgovor da ne umijemo da ga koristimo. Nije on šrafciger, treba da skoči, ponekad pogodi i sačuva nekoga ispod koša. Samo to. Ajmo #kkcz 👏👏👏