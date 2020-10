Bravo za Delontea Vesta, postao "kauboj"

Delonte Vest je bio u nevolji, zbog mentalnih problema je napustio NBA, zaradio je 16 miliona dolara i završio na ulici. Pretučen je nedavno u Filadelfiji, a onda su ga kamere snimile kako prosi na semaforu u Dalasu.



Nekoliko puta je probao sa rehabilitacijom, ali je sada na scenu stupio vlasnik Dalasa, Mark Kjuban. Veliki filantrop je uspeo da ubedi Delontea preko porodice da se nađu na jednoj benzinskoj pumpi, posle razgovora ga je naterao da krene sa rehabilitacijom.



Za sada ide dobro, Kjuban je objavio sliku i predstavio "kauboja" Vesta na konju, mnogo bolje izgleda nego na poslednjim slikama, videćemo hoće li uspeti da se izvuče, Kjuban je tu da mu pomogne...

Delonte je igrao za Dalas, Boston, bio Lebronov saigrač u Kavsima, zabavljao se i sa njegovom majkom Glorijom, hapšen je zbog posedovanja oružja, posle NBA je igrao u Kini, prestao je u 32. godini, kada su i počele veće nevolje zbog kojih je završio na ulici...



Ladies & Gentlemen, I present to you, Delonte West . A long, long , long way to go, but he has taken the first steps and shared these with all of us as a thank you for the love and support. pic.twitter.com/555twAEVDP