Košarkaš Hjustona Rasel Vestbruk odlučio se da pomogne svojoj naciji tokom pandemije koronavirusa, a ideja na koju je došao je sjajna.



On je želeo najviše da pomogne deci i to onima koji nisu u mogućnosti da prate nastavi koja je putem interneta, pa je rešio da preko svoje fondacije "Why not" pokloni deci 650 kompjutera.



Možda vas ponekad nervira svojim ponašanjem na terenu, ali itekako ume da bude human.