BRAVO! Fantastični Partizan gubio celu utakmicu, a onda BUM!

Fantastična pobeda Partizana u Bolonji!



Crno-beli su uspeli da savladaju Virtus sa 82:84.







Partizan je fantastično krenuo u odbrani, ali je u napadu imao prazan hod, nije uspevao da pronađe put do koša pa je skoro prvih 3 minuta na semaforu pisalo 0:0.



Nikola Janković na jednoj, odnosno Miloš Teodosić na drugoj strani, su razbili monotoniju, a onda su domaći igrali nešto bolje i stigli su do osetnije prednosti kada je Teodosić rešio slobodno bacanje nakon tehničke greške trenera Trinkijerija.



Imali su domaći i plus 9 na početku druge deonice nakon što je Marbl pogodio trojku, a sjajan u drugoj deonici je bio i Stefan Marković koji je pogodio čak dve trojke u ovom delu igre.



Sa dve trojke preko Birčevića i Voldena Partizan se vratio u igru, a onda je Miloš Teodosić uzeo stvar u svoje ruke i poenima odveo svoj tim i na ogromnih +13. Bilo je i maksimalnih +14, a onda je Volden uspeo da izvadi situaciju svojim poenima, bio je daleko najraspoloženiji igrač crno-belih uz Stefana Birčevića.



Početkom drugog dela igre bilo je i +15 nakon poena Teodosića, strahovali smo da može da dođe i do onih +18, ali ni to nije Partizanu toliko bilo bitno, problem je mogao da nastane tek kada bi Virtus slavio sa neverovatno visokih +28 i više od toga.



Rašon Tomas je pokrenuo crno-bele. Pogodio je nekoliko važnih poena, a pred kraj četvrtine sa linije za slobodna bacanja Partizan stiže do -4. Nakon trojke Jaramaza i poena Veličkovića sa bacanja ekipa Andree Trinkijerija je stigla i do -2, ali je Dejvid Kurnu trojkom doneo domaćima +5 pred poslednju deonicu. Moramo napomenuti i doprinos mladog Trifunovića koji je vezao dve trojke u povratku Partizana na podnošljiv zaostatak.



U poslednjoj deonici jako tvrdo, Virtus je bio u konstantnoj prednosti, ali je Partizan ponovo imao svoje nalete. Nakon poena Torija Voldena bilo je 75:72, prišao je Partizan i na -2, ali je Teodosić bio taj koji je vodio Virtus ka pobedi. Ipak, nakon trojke Korija Voldena Partizan uspeva da uđe u poslednja dva minuta sa minusom od 1 poena.







Uspeo je Rade Zagorac da se pojavi na kraju utakmice i da otme loptu nakon fantastične Voldenove odbrane, položio je za prednost Partizana. Nakon pronašaja Teodosića uhvaćena lopta za Partizan i Voldenov poen sa bacanja za pobedu!





Teodosić je imao 24 poena, 10 asistencija, ali nije bio dovoljan svom timu. Marković 17 poena, 4 asistencije.



Torijan Kori Volden najbolji u Partizanu sa 29 poena, 5 skokova i 3 ukradene lopte.







Ovom pobedom Partizan je obezbedio prvo mesto u grupi.