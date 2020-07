Brajan Angola i Partizan, hoće li doći do nastavka saradnje?

Crno-beli sastavljaju tim za sledeću sezonu, a da li je u planovima Vlada Šćepanovića i Brajan Angola?



Teško je reći iz ove perspektive, kolumbijski košarkaš koji je bio jedan od najboljih igrača u Belgiji prošle sezone je stigao kao neko ko bi mogao da bude od ogromne pomoći Partizanu u borbi za trofeje, ali je odigrao svega par utakmica pre prekida svega zbog koronavirusa.



On je imao ugovor za prethodnu sezonu, ali u ugovoru mu stoji i da on može biti produžen za predstojeću.



Mnogi su preneli i da je Angola napustio Partizan još 12. juna nakon njegove objave na Instagramu gde je sumirao sezonu, da bi se nakon par dana oglasio i igrač istakavši da nije bio u pitanju oproštaj od kluba, već samo od sezone.



U jednom intervjuu za kolumbijske medije on je rekao da čeka da se stvari razjasne.



"Pre više od tri meseca sam stigao u Partizan, jedan od najboljih klubova u istoriji Evrope, i to je moja karijera za sad. Čekam da se sve raskrsti i da se vratim u Beograd da igram", rekao je on pre tri nedelje.



Dakle, on se nada, a da li ga Vlado Šćepanović ima u planu?



U današnjem intervjuu za "Žurnal" Vlado ga i ne pominje u planovima za narednu sezonu, na spoljnim pozicijama je pobrojao sve igrače na koje računa (Miler-Mekintajer, Gordić, Pejdž, Jaramaz, Trifunović, Zagorac i Dangubić). Pored toga, ne pominje ni Alekseja Nikolića koji je takođe košarkaš Partizana pod ugovorom.













Kako saznajemo, izvesno je da saradnja neće biti nastavljena, pre svega zbog dolaska pojačanja u ekipu Vlada Šćepanovića i Angola će potražiti novi klub ovog leta, preostalo je samo da se to i saopšti agentima ovog košarkaša.