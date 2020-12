Božićni NBA specijal, da se opkladimo da će Jokara napraviti novi tripl-dabl

Noćas je pred Božić bila pauza za NBA, taman smo se zagrejali sa prvih 15 utakmica u sezoni, danas se nastavlja, program će otvorili Hit i Pelikansi.Na terenu ćemo tokom dana i noći, kao Božićni specijal videti četiri MVP igrača, tri Ol-Star igrača će debitovati za Božić.Od 20:30 videćemo Milvoki protiv Voriorsa, Baksi su na dramatičan način izgubili duel protiv Bostona, videćemo kako će se pokazati Džej Ru Holidej novina u redovima prošle sezone dominantnog tima u regularnoj sezoni.Ali, sve oči jasno uprte u Antetokumpa. Prošle godine je napravio tri tripl dabla, ukupno osamnaest. Protiv Portlanda je imao tri, protiv Orlanda dva, nikada u duelu sa Voriorsima.Možda je večeras šansa.Na to se možete kladiti na admiralbet.rs , ovo je ponuda.Možda vam bude zanimljiv Nikola Jokić, otvorio je sezonu tripl dablom, ali se nije radovao. Dalas igra protiv Klipersa koji će tražiti osvetu za prošlu sezonu, i eliminaciju u "mehuru" u Orlandu.Ono što je sasvim sigurno da je sa Tajom Luom tim sa Pacifika izuzetno motivisan, ali Nikola Jokić je mašina za tripl dablove, 42 u karijeri, u velikoj je formi na početku sezone, pa nije nemoguće da napravi nešto slično i u noći između petka i subote.Na to se možete kladiti ovde I na kraju Lebron , koga baš puno ne zanima individualna statistika, ali kada preuzme stvari, to se lako završi trostrukim brojem poena, asistencija i skokova. Nije bio baš angažovan, u smislu minuta u startnom porazu protiv Klipersa, ali će mu sigurno Luka Dončić i Dalas biti inspiracija.Jasno možete da se kladite i na ostale igrače na admiralbet.rs , na njihov učinak, sigurno da NBA ima dosta poklonika i da će ova sezona biti izjednačena i zanimljiva.