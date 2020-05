Boža Maljković besan na Evroligu: "Da ja vas pitam..."

Ne jenjava.



Evroliga je donela odluku da se otkaže ova sezona, kao i da sledeće sezone u tom takmičenju učestvuju iste ekipe kao i ove, što je velika šteta, posebno za ekipu Partizana koja je imala šanse da se nađe u elitnom takmičenju naredne sezone po više osnova.



Boža Maljković, legendarni trener koji je četiri puta bio šampion Evrope sa tri različite ekipe, ističe da je učinjena nepravda.



"Nezavisno od ove situacije. Rođen sam u Jugoslaviji, ovde sam razvijao svoju karijeru, sticao sam prijateljstva, pratio sam velike rezultate ljudi pre mene i posle mene. Ja sam Đordiju Bertomeuu: 'Kako gleda na to da od Milana do Atine nema evroligaša?", rekao je Maljković za TV Prva.



"Sada je to Zvezda, jesam zvezdaš, ali smatram da je još jedan klub, bez obzira kako se on zove, Partizan, Budućnost, treba da bude radi respekta prema ovoj teritoriji koja je dala hiljade velikih igrača. Dan danas haraju Dončić, Jokić, Bogdanović, Bjelica... Po meni je to nepravda. Oni u svojoj izjavi kažu "kod nas nema poklona". Dobro, ali imam pitanje. Čime je to Zenit više zadužio košarku nego Partizan?", pitao se Maljković, a potom i sam odgovorio.



"Ali (u Zenitu) imaju Gasprom iza sebe. Jake ljude. A to nije poklon? Ako je već do poklona, po meni je džentlmenski bilo da se dodaju još dva kluba. To su oni koji su najbolji u Evrokupu. Na taj način svom takmičenju daješ na značaju i dva, u ovom slučaju, Partizan i Bolonja da uđu u ligu", kaže Maljković.