Bomba u najavi - Zvezda vraća reprezentativca?!

Stefan Jović na stolu ima ponudu Crvene zvezde!



Ovu vest preneo je putem svog Tvitera Džonatan Garsija, koji tvrdi da je Zvezda već poslala ponudu srpskom reprezentativcu da se vrati na Mali Kalemegdan.



Dalje informacije, niti izvor, nije otkrivao, mada ruku na srce, ovako nešto ne zvuči baš realno u ovom trenutku.



Zvezda je Jovića zvala i prošlog leta, ali je onda potpisao za ruski Himki.



U Rusiji je imao problema sa povredama, ali je i dalje vezan jakim ugovorom.



Inače, Jović je za Zvezdu igrao od 2014. do 2017. godine, osvojio je po tri titule u ABA ligi i KLS, kao i dva Kupa Radivoja Koraća.



Pratićemo u narednim danima trag ove informacije, a vi sami procenite koliko je ovako nešto moguće.



BREAKING NEWS: Crvena Zvezda is trying to bring back PG Stefan Jovic

The team already offered a contract to the player

More developments soon... pic.twitter.com/8ynOK1orkx