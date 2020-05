Bogi o napronom radu u karantinu, povratku na teren, Kobijevoj smrti i pomoći Srbiji!

Sakramento Kingsi je trebalo da odigraju jako važan meč u borbi za plasman u plej-of protiv direktnog konkurenta za osmo mesto na tabeli, Nju Orleans Pelikansa, ali je te večeri ustanovljeno da je Rudi Gober zaražen koronavirusom i momentalno je suspendovana čitava sezona.



Bili su Kingsi u dobrom naletu forme, Bogdanović je igrao sjajno, tako da je jasno da je prekid poprilično oštetio franšizu iz glavnog grada Kalifornije.



Bogdanović ističe da se svi u klubu trude da razmišljaju pozitivno o celoj situaciji, kao i da je uradio sve u svojoj moći da ostane maksimalno spreman.



"Prošli smo normalno kroz rutinu na dan utakmice. Bili smo fokusirani na našu situaciju, na borbu za plej-of i šansu da odemo u doigravanje. A sada samo razmišljam pozitivno o celoj situaciji. Koristim ovo vreme da radim na sebi, mom telu i da se vratim 100 odsto spreman", izjavio je popularni Bogi.



Srpski košarkaš je iz sezone u sezonu podizao formu, ove je beležio 14,5 poena po meču i jasno je da će Kingsi učiniti sve u svojoj moći da ga zadrže i pored činjenice da mu ističe ugovor i da na početku sezone nisu mogli da se dogovore oko saradnje.



Kako sam kaže, trudio se da doprinese na sve moguće načine, kao i da unapredi dva aspekta u svojoj igri.



"Fokusirao sam se kako da budem bolji na koju god poziciju me tim stavi, kako da doprinosim na bilo koji način. Pored toga, cilj mi je bio da napredujem u kontroli lopte i driblingu", dodao je Bogdanović.



Prisetio se i meča koji su Kingsi igrali nakon tragične smrti Kobija Brajanta.



"Niko noć pre toga nije mogao da spava. Kada pogledate kakav trag je ostavio, kada izgubite čoveka sa takvom zaostavštinom... Bilo je izuzetno teško igrati taj meč", kaže srpski košarkaš.







Tokom karantina trenira šest puta nedeljno, u slobodno vreme često igra video igrice, ali kako sam kaže, sve manje.



"Ne želim da budem gejmer. Kada ste mlađi to je super, to je interesantno. Ja sam igrao igrice kako bih se zabavio sa društvom, kako bih malo glavu odvojio od košarke i stresa tokom nedelje. Retko je bilo da igram nešto sam", izjavio je bek Sakramengo Kingsa.



On je zajedno sa saigračem iz Sakramenta Nemanjom Bjelicom i generalnim menadžerom Kingsa Vladom Divcem pomogao Srbiji u borbi protiv koronavirusa.



"Osetili smo potrebu da pomognemo našoj zemlji. To je mesto odakle dolazimo i gde smo rasli i pomogli smo svima koji su pomogli nama. Njima je potrebna naša pomoć. U situaciji smo u kojoj možemo da pomognemo, i bila nam je čast da uradimo to", rekao je srpski reprezentativac, najbolji strelac minulog Mundobasketa u Kini.