Bogdanović rasturio favorita, Jokić odbijao da šutira!

🌟 Bogdanovic İş Başında: 21 Sayı 🌟@LeaderOfHorde dün gece Clippers karşısında 21 sayıyla takımı @SacramentoKings'i galibiyete taşıyan isimlerden biri oldu! #wholenewgame pic.twitter.com/hkpEuhbRkE — NBA Türkiye (@NBATurkiye) July 28, 2020

Denver je doživeo poraz u drugoj proveri, Jokoć u jednoj od onih večeri kada ne želi da šutira završio je beu poena, uz 6 skokova i 5 asistencija, ukrao je dve lopte. jednom je šutnuo, na kraju je domaćin slavio na Floridi. Jokić pravi mnogo grešaka, a mediji se sada bave više Bolom Bolom, momkom koji zaista oduševljava u ovim pripremnim mečevima, Sin bivšeg igrača Manutea Bola je stigao kao 44. pik drafta, igra odlično posle povratka iz razvojne lige.Kod Medžika, Nikola Vučević 10 poena, 7 skokova, 4 asistencije za oko 25 minuta na parketu.Junak večeri je svakako Bogdan Bogdanović. On je odigrao sjajan meč protiv jednog od najvećih favorita za titulu, Klipsa, 21 poen, 4 skoka, 3 asistencije. Bio je mnogo agresivniji, više napadao koš nego u prvim mečevima u Diznijevom svetu. Bjelica je pogodio trojku u finišu i otvorio vrata pobede, to su bili njegovi jedini poeni. Imao je po 4 skoka i asistencije.Lejkersi su bez najvećih zvezda dobili Vizardse, Džej Ar Smit je ubacio 20 poena, Dion Vejters 18, to je ohrabrenje za til iz El-Eja, igrači koje su okupili oko Lebrona mogu da preuzmu odgovornost. Kostas Antetokumpo je stigao do devet poena.On je slavio pobedu za razliku od mnogo poznatijeg brata Janisa, "Zver" je brojao do 30, ali su dobili Pelikansi, iako bez Vilijamsona. U timu Nju Orleansa, veteran Džej-Džej Redik je brojao do 20, u odličnoj je formi, Ingram i Holodej su dali po 14, Hejs 17, odbrana Baksa je baš delovala porozno.Gobert sa 20 i Majk Konli sa 17 poena su bili najefikasniji u pobedi Jute nad Netsima, na drugoj strani konačno zdravi Kari LeVert je brojao do 23...