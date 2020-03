Reprezentativac Srbije Bogdan Bogdanović se oglasio na društvenim mrežama povodom Korona virusa. Podsetimo, utakmica Sakramento Kingsa je odložena, trebalo je da se odigra noćas.



Bogdan je uputio poruku u kojoj napominje da je panika nešto što je ljudima glavni neprijatelj.



"Pa, ja se samo nadam da ovo neće dugo potrajati i verujem da će svi biti bezbedni!







Čuvajte se ljudi, budite pametni i nemojte paničiti, to ne pomaže. Vidimo se uskoro", rekao je on.



NBA liga je suspendovala sve mečeve do daljnjeg.