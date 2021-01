Bogdanova ispovest, kako su ga izigrali Kingsi i kako je pokvario trejd u Bakse?

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović govorio je za Athletic o propalom trejdu u Milvoki Bakse i o tome kako je saznao da su ga Kingsi izdali.



Sigurno se sećate kako je odjeknula vest da se Bogdan Bogdanović seli u Milvoki. Ipak, Srbin je odbio i pokvario dogovor Kingsa i Baksa, ispao je skandal, a za sve je "kriv" Bogdanović.



Tek danas, Bogdanović je u razgovoru za "Athletic", otkrio da je putem Tvitera saznao za svoj trejd.



"Kada sam pročitao vesti pomislio sam: 'Šta se koji k***c dogodilo?' Nisam znao za njihov dogovor, ništa mi nije bilo jasno. Kada sam video tvitove o mom prelasku u Milvokiju nisam bio siguran šta se dogodilo, uhvaćen sam bez garda. Prethodno su mi pričali da sam važan deo tima, da žele da ostanem i onda urade ovo što su uradili i totalno su me šokirali. Ništa nije bilo do mene", rekao je Bogdanović.



Bogdan je potom otkrio kako je posle "pokvario" trejd u Bakse.



"Kada neko razbije poverenje na takav način, ništa mu više ne veruješ. Ta vest je došla u dva ujutru po vremenu u Srbiji i baš sam bio zbunjen. Pitao sam svog agenta kako je moguće da sam trejdovan kao restriktivni slobodan agent? On je probao da mi objasni šta to sve znači i pričali smo čitavog leta o mojoj situaciji i kako čekamo ponude i da vidimo hoće li ih Sakramento izjednačiti. Na sve to, imao sam virus, oporavio se i počeo da treniram u Srbiji. Nisam imao jake simptome, samo sam želeo da budem u što boljoj formi", istakao je Bogdanović.