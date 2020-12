Bogdanov debi iz ugla trenera Atlante - Ima li razloga za brigu?

Počela je predsezona u NBA ligi, koja će trajati devet dana do početka nove sezone u najjačoj ligi sveta, a u noći između petka i subote Bogdan Bogdanović je upisao debitantski nastup u dresu Atlante.





Nije briljirao, postigao je devet poena (3/10 iz igre, 1/5 trojke) u porazu Hoksa od Orlanda, ali posle meča trener Atlante Lojd Pirs je pohvalio srpskog reprezentativca koji je nedavno iz Sakrtamenta stigao u Atlantu.







''Ne brine me Bogdan što ne pogađa šuteve. On je već postao jedan od naših najvrednijih igrača i jedan od onih koji najnapornije rade posle treninga. To radi u brzini kao sa utakmice, verujem u rad i poeni će doći'', poručio je Pirs.





Ipak, priznao je i jednu svoju grešku tokom meča.





''Bilo je zabavno, devet meseci otkako smo igrali i držali smo se plana. Ja sam napravio jednu veliku grešku jer je Deandre Hanter igrao 26 minuta. Nismo pobedili, svi su se trudili i mnogo igrača je dobilo šansu, što je i bio cilj. Imamo još stvari da popravljamo'', konstatovao je trener Atlante.



-