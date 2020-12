Bogdan u istom problemu, Nikola i Deni odlični!

Altanta je stigla do druge pobede u predsezoni, naneli su prvi poraz Memfisu. Bogdanović je počeo sa klupe, završio meč sa 10 poena i 7 asistencija, raspucao se Galinari, Italijan najefikasniji sa 19 poena. Jang je brojao do 12, na drugoj strani Morant 15. Bogdan i dalje bez pravog šuta, samo jedna trojka i dalje nije namestio ruku.



Deni Avdija je odigrao više od pola sata za Vašington, 9 poena, 10 skokova, 3 ukradene lopte, Vestbruk je igrao oko 17 minuta, 8 poena, 7 skokova, 3 asistencije, Bil efikasniji, 15 poena, 5 asistencija. Vizardsi su tukli Detroit, dok je Orlando dobio Šarlot. Vučević ne staje, Crnogorac je uz 18 poena, imao 12 skokova, Aron Gordon je brojao do 20, istakao se Entoni Kol sa 19 poena. Ruki sa Severne Karoline 15. pik drafta igra odlično u presezoni.



Kod Hornetsa, Rozije 24, Grejem 25 poena, LaMelo Bol je pogodio jedan od desezt šuteva, nije bilo pojačanja iz Bostona, Hejvorda.



Rezultati:



Memfis - Atlanta 116:117

Vašington - Detroit 99:96

Orlando - Šarlot 120:117