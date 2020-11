Bogdan prihvatio nestvarnu ponudu, Kingsima otkucava sat!

Bogdan Bogdanović je dogovorio sve uslove sa Atlantom.



Prema poslednjim informacijama, Atlanta je poslala zvaničnu ponudu za Bogdana Bogdanovića, koju je on prihvatio i potpisao!



Sledeće je da Sakramento ima 48 sati da izjednači ponudu, ali malo ko veruje da će Bogdanu ponuditi 72 miliona dolara za četvorogodišnji ugovor.



Ovu vest potvrdio je novinar ESPN Mark Stajn, koji je na svom Tviteru preneo:



"Bogdan Bogdanović je pristao na četvorogodišnji ugovor sa Atlantom, vredan 72 miliona dolara", rekao je on uz napomenu da Sakramento sada ima 48 sati da izjednači ponudu Atlante, te da je Atlanta ubacila i "trejd bonusa" od 15%.



Podsetimo, Bogdana su pre nekoliko dana svi preselili u Milvoki, ali je on odlučio da sačeka i dobije još bolju, što je upravo ova Atlantina.



Inače, Houksi su do sada doveli Danila Galinarija, Režona Ronda i Krisa Dana.



Čekamo odgovor Sakramenta, tik-tak...