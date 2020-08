Bogdan opet dobar, sledeći je...Beograd...

Nakon frustrirajuće večeri protiv Klipersa, Damijen Lilard je našao "mojo". Zvezda Portlanda je ubacila 51 poen, 18 uz poslednjoj četvrtini, Blejzersi su tukli Filadelfiju.Ovim su se približili Memfisu na pola pobede i blizu su šanse da narednog vikenda uspeju da se kroz takozvanu "plej-in" seriju koja počinje u subotu kvalifikuju za doigravanje. Siksersi su izgubili više od same utakmice, Embid se povredio, nije još jasno koliko će odsustvovati, zglob je u pitanju. Povreda je ipak lakša od Simonsove, Kamerunac postiže u proseku 30 poena od nastavka sezone u Orlandu.Filadelfija je ostala iza Pejsersa i Hita u borbi za četvrto mesto Zapada, imaju pobedu manje.Ostin Rivers je odigrao partiju karijere, ubacio je 41 poen sa klupe, Hjuston je samo potvrdio eliminaciju Sakramenta. Sin Doka Riversa je ubacio šest trojki, Roketsi su posle restarta dobili 4 od 5 utakmica. Harden je dodao 32 poena, imao 8 skokova, 7 asistencija, Kingsi ređaju poraze, u Diznijevom svetu su izgubili pet od šest mečeva i jedva čekaju da se sve završi, za njih ni ove godine nema doigravanja.Bogdanović dobar, 13 poena, 8 asistencija, 5 skokova, Bjelica je odigrao manje od pet minuta, ubacio jednu trojku.Netsi su na krilima Karisa LeVerta slavili protiv Klipersa, odigrali najbolju četvrtinu u sezoni i stigli do sedmog mesta. Oni su u prvoj četvrtini imali šut od neverovatnih 85.7%, LeVert je meč završio sa 27 poena i 13 asistencija. Leonard je na drugoj strani ubacio 39 poena, Pol Džordž se odmarao, ovim porazom Klipersi su doveli u pitanje drugo mesto, imaju samo pobedu više od Denvera sa kojim igraju u sredu.Netsi će u prvoj rundi plej ofa igrati sa šampionom Torontom kako stvari stoje. Ne plaše se nikoga, tukli su i Milvoki i Kliperse u Orlandu, nema prednosti domaćeg terena, nema putovanja u Kanadu, pa je jasno zbog čega se hrabre pred plej-of, iako su desetkovani.Boston je tukao Orlando, uspeli su da se izvuku u regularnom delu, i onda zahvaljujući Tejtumu koji je pogodio za produžetak dobiju Medžik. On je ubacio i ključnu trojku koja je prelomila meč, završio sa 29 poena, 9 skokova i 6 asistencija. Hejvard je brojao do 31, strašno je šutirao, dok pogađate, Nikola Vučević je dabl-dabl mašina, 26 poena, 11 skokova, Orlando će biti osmi, idu na Bakse u prvoj rundi plej ofa.

