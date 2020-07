Koristeći aplikaciju "Zoom" Bogdan Bogdanović je razgovarao sa srpskim novinarima i imao je šta da kaže.



Posebno nas je interesovalo njegovo razmišljanje o odlasku Andree Trinkijerija.



"Nisam podržao tu odluku, s obzirom na priče koje su kružile od početka. Razumem i Andreu, da je otišao u evroligaški tim i dobio novu šansu u Bajernu.







Tako se zavrtelo i razumem ga. Verovatno je dobio i veći novac. Većina trenera koji nisu sa naših prostora bi isto uradili, a možda bi isto uradili i neki koji su naši", rekao je Bogdan Bogdanović.



Kaže i da je sve to samo posao.



"Na kraju krajeva, i on gleda svoju karijeru. Iz ljubavi prema Partizanu ne mogu da ga podržim, ali to je posao. Igraće se, doći će novi trener, borićemo se i dalje", rekao je Bogdan Bogdanović.