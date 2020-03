Bogdan o disciplini, košarka u drugom planu!

Disciplina je na prvom mestu za svakoga od nas, a tako razmišlja i Bogdan Bogdanović.







"Sve ovo je šokantno i neverovatno teško za svakoga, ali u ovome smo svi zajedno. Moramo da budemo disciplinovani, da naučimo koliko možemo o novom virusu. Lekcija za sve nas kao zajednicu i društvo, sa tim moramo da se suočimo i da budemo svesni koliko je ovaj virus moćan", rekao je Bogdan Bogdanović.



Srpski košarkaš ističe i situaciju u Sjedinjenim Državama.



"Nema mnogo razlike, sve je zatvoreno osim supermarketa i bolnica. Ove nedelje su uvedene još jače restrikcije u odnosu na prethodnu. Ne možemo da koristimo teretanu, sve dvorane su zatvorene i moramo da budemo strpljivi", kaže Bogdan za "Eurohoops".



Kaže i da ne postoje treninzi, već da se kod kuće održava forma.



"U ovim uslovima treninga nema. Trudim se da budem bolje, to je jedino što mogu u ovom trenutku. Pokušavam da sačuvam organizam i da budem sprema na ono što će doći. To je u stvari i najteže, ne znamo šta će biti i kada će se sve završiti. Ali moramo da budemo spremni i da ostanemo u formi", ističe on.



Košarka mu je već par dana u drugom planu.



"Više sam fokusiran na situaciju i pokušavam da ostanem pozitivan. Ne razmišljam o košarci. Postoje ljudi koji rade na tome, da naprave raspored kad sve bude gotovo. Svačije mišljenje je važno u ovom trenutku, šta god da se desi igrači moraju da budu spremni na sve, ali je sada zaista teško razmišljati o košarci. Svako se brine o svojoj porodici, a jedini način da sve bude u redu je da ostanemo u svojim domovima i da čekamo da se virus smiri", kaže on.