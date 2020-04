Bogdan i Bjelica bez plej-ofa, Gudurić na LeBrona, Dončić i Bobi na Jokića, velika pobeda Voriorsa!

Milvoki Baksi su pre prekida predvodili Istok sa 53-12, pratili su ih Toronto i Boston, koji su obezbedili plasman u doigravanje, zatim Majami, Indijana, Filadelfija, Bruklin i Orlando, na pozicijama koje vode u plej-of, dok su kakve takve nade za plasman među osam gajili Vizardsi i Hornetsi.



Na Zapadu je situacija daleko komplikovanija, Lejkersi su jedini tim koji je pre prekida sezone obezbedio plej-of (49-14), prate ih Klipersi, Nagetsi, Juta, Oklahoma, Hjuston, Dalas i Memfis. Ipak, nade za plej-of sa ove strane SAD gaje i Portland, Pelikanski, Sakramento i San Antonio, donekle i Finiks.



Bilo kako bilo, videćemo kakva će odluka pasti po pitanju nastavka sezone, situacija u SAD je iz dana u dan sve lošija i stvari ne deluju dobro.



Bojazan je da će NBA morati da otkaže nastavak sezone, u tom slučaju bi imali velike finansijske gubitke, prema određenim procenama teške čak oko milijardu dolara.



I dok neizvesnost traje, Amerikanci su odlučili da se pozabave potencijalnim razvojem sezone.



"Stats Perform AI" (veštačka inteligencija) tim je simulirao nastavak sezone. Oni do rezultata došli tako što su sakupljanjem podataka napravili ofanzivne i defanzivne rejtinge timova, potom su ih uparili sa brzinom timova (broj poena na 100 poseda), a dali su i blagu prednost domaćim timovima i na kraju su ih ukrstili.



Na taj način su dobili rezultate utakmica, a ishod sezone je sledeći.





Dakle, to osmo mesto na Zapadu pripalo bi Memfis Grizlisima, koji su i bili osmi pre prekida, Kingsi, Pelikansi, Trejl Blejzersi i Sparsi bi ostali praznih šaka.



Što se tiče Istoka, očekivana situacija, ono što pomalo iznenađuje na tabeli zapadne konferencije je veliki pad Klipersa na četvrto mesto, kao i veliki skok Roketsa na treće, Jokić bi Nagetse trebalo da odvede do drugog mesta.



"Stats Perform AI" tim se pozabavio i šansama ekipa za plasman u plej-of, to su uradili tako što su ovu simulaciju ponovili 10000 puta, pa su dobili preciznije podatke.



Grizlisi su jedini tim koji se u većini slučajeva nije našao u doigravanju, oni su do plej-ofa došli u 41,1% navrata, Pelikansi su čak do osmog mesta došli u 24,4% slučajeva, Blejzersi u 13,4%, Kingsi u 10,7%, Sparsi u 10%, Sansi su imali zanemarljiv procenat, Vulvsi i Vorirosi očekivano nijednom nisu uspeli da se domognu osme pozicije na tabeli zapadne konferencije.



Sa druge strane, stvari su poprilično jasne, prvih šest timova je izborilo plej-of svaki put, Netsi su to uradili u 99,5% slučajeva, Orlando u čak 99,9%, jedina ekipa koja je uspela da poremeti ovo stanje na tabeli je Vošington, sa 0,05% slučajeva u kojima su izborili doigravanje.







Voriorsi bi prema ovoj simulaciji trebalo da budu najgori tim lige sa svega 22 pobede, ali im je to donelo sjajne vesti.



Odrađena je i simulacija draft lutrije, "Ratnici" su slavili, dobili su pravo da prvi biraju.



Slede Klivlend, Atlanta, Pistonsi, Minesota i Niksi, sedmi su Bulsi, što bi im bio četvrti put zaredom da dobiju pravo da biraju sa tog mesta. Pelikansi, koji su minule godine sa prvog mesta birali Zajona Vilijamsona, dobili su pravo da biraju sa mesta broj 14.