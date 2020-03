Bobijevo veče karijere, razbio Jokića u poslednjem meču NBA lige za duže vreme!

🏀La perf invraisemblable de Boban Marjanovic 📺:



👉31pts (12/20)

👉17rbds dont 9 offensifs !

👉en 31 mins



- L.Doncic :

👉28p (10/22) / 6r / 9a



✅Victoire des Mavs 113-97 vs Nuggets



- J.Murray :

👉25p (10/22) / 6r / 5a



pic.twitter.com/PD01LF0g93 — Rod_NBA (@Buzzer_BeaterFR) March 12, 2020

Poslednja utakmica u NBA za duže vreme odigrana je u Dalasu, ispostavilo se da je Boban Marjanović verovatno imao veče karijere, ubacio je Denveru 31 poen i imao 17 skokova, Dončić je dodao 28, Dalas je uspeo da Nagetse, ali s obzirom na situaciju i suspenziju lige sve to deluje beznačajno.Situacija je zastrašujuća kako je to opisao Pol Milsap. Jokić je inače završio sa 14 poena, 13 skokova, prvi šut uzeo je tek u finišu prvog poluvremena kada je pogodio preko Marjanovića.U ostalim mečevima iznenađenje, Šarlot je dobio u Majamiju najboljeg domaćina lige, stigli su ranih -20, Grejem je ubacio 3o poena...Niksi su u nebitnom meču posle produžetka dobili Atlantu, 42 poena, 11 asistencija Janga nije bilo dovoljno, Rendl je na drugoj strani brojao do 33.Filadelfija je dobila Detroit, vratio se Embid, 30 poena i 14 skokova. Dvorana kao i običmo rasprodata u Filiju, ali već su se pronosile vesti da će liga biti prekinuta, mada je meč odigran.