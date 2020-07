Bobi strašan protiv Lejkersa, prizemljio "Supermena", učinak iz snova!

Mavsi su slavili protiv Lejkersa u prvoj pripremoj utakmici pre restarta sezone, utakmica je imala takmičarski start, ali iako su Lejkersi bili na +11, bilo je jasno da spuštaju ritam u nastavku.



Set Kari je bio odličan, pogodio je svih osam šuteva, 23 poena za 16 minuta, Bobi Marjanović je odigrao sjajan meč, 17 poena, 13 skokova, po dve blokade i asistencije, plus ukradenu loptu. Dončić 14 poena, 6 asistencija, pet skokova. Na drugoj strani Lebron za poluvreme 12 poena, 5 asistencija, ali se nije vraćao u igru, za tim iz Los Anđelesa je debitovao Dion Vejters, oba tima su imala sjajne procente šuta, a Kari je pogodio šest trojki.

Marjanović je inače dva puta u istom napadu blokirao "Supermena" Hauarda, pogodio je trojku na oduševljenje klupe Dalasa.



