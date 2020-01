Bobi opet iskoristio šansu, Lebron dovodi još jednog MVP-ija?!

Klipsi su u jedinoj utakmici večeri slavili protiv Dalasa, Luka Dončić i Kavaj Leonard su postigli po 36 poena, ali je pobeda otišla iz Teksasa. Fantastični Slovenac je bio na asistenciju od novog tripl-dabla, no junak pobede je bio Landri Šamet koji je sa dve trojke prelomio utakmicu.



Nova loša vest za Mavse je povreda Dvajta Pauela za koga se priča da je završio sezonu, ali šansu će dobiti Bobi Marjanović. A on već zna kako da je iskoristi. Noćas je odigrao oko 16 minuta, ubacio 12 poena, uz samo jedan promašaj, imao i sedam skokova i dve blokade. Valjda će sada dobiti više minuta. Dončić je inače rešetao Klipse u drugom delu, Dalas se vratio iz dvocifrenog minusa, ali nisu uspeli da naprave preokret.



Osim Leonarda i Šameta,. kod Klipersa sa klupe Lu Vilijams 16 poena, Harel 12, uz 9 skokova.



Inače, treba reći da se u NBA tokom noći pričalo o mogućem dolasku još jednog MVP-ija u Lejkerse. U pitanju je Derik Rouz. Bivši top pik i zvezda Čikaga je izgleda povrede ostavio iza sebe, igra odlično u Pistonsima i traži veću minutažu. Želi ga i Filadelfija, on ove sezone ima oko 18 poena i 6 asistencija po sezoni. Traži da ode, ali ima ugovor na još godinu dana vredan nešto manje od osam miliona dolara. Pistonsi nisu van trke za plej-of, kasne tri pobede za osmoplasiranim Bruklinom, da je drugačije oslobodili bi se Rouza.



Bilo kako bilo, njegov dolazak u Lejkerse bi bio ogromno pojačanje za Lebrona i kompaniju.