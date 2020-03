Sigurno ste ovih dana viđali na društvenim mrežama kako sportisti širom sveta prihvataju izazov "Ostani kod kuće", te žongliraju toalet papir.



Izazov je prihvatio i Boban Marjanović, koji je pokazao svoje umeće, a njegov video podelio je i zvanični kanal FIBA EuroBasket, uz poruku:

"Mi verujemo da je Boban Marjanović pobednik izazova 'Ostani kod kuće'!"



Bobi, želimo ti dobro zdravlje i da se samo dobro zabavljaš dok sve ovo ne prođe!

We believe @BobanMarjanovic won the #StayAtHomeChallenge 😂 pic.twitter.com/rEcUuaP3xm