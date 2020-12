Bjelica pokazao Bogdanu kako treba, debitovao Pokuševski!

Sakramento je na 2:0 posle pobede u Denveru, savladali su u divizijskog rivala Sanse. D'Aron Foks je ubacio 24 poena, u poslednja dva minuta Holms i Badi Hils su sa pet slobodnih bacanja priveli posao kraju. Kod Sansa, Buker 26, Kris Pol 22 poena uz 12 asistencija. Izgleda da su Kingsi našli put da dobijaju tesne završnice što prošlih godina nije bio slučaj. Bjelica odličan, samo jedan promašaj, 12 poena za 15 minuta igre.



I Atlanta je perfektna, dve pobede na startu, posle Čikaga, prošli su i Memfis. Tre Jang igra sjajno, osam poena u nizu su prelomili meč, brojao je do 36, Uerte je dodao 21. Jang je bio tih u prvom delu, ali kada je počeo da pogađa, Grizliji nisu imali rešenje. Bogdan u petorci, opet slab šut, 7 poena i 9 skokova.

Kajl Andeson je uz 20 imao 14 skokova.



Oklahoma je startovala pobedom. Džildžes-Aleksander je prelomio meč, Prednost Tandera se istopila u finišu, ali videli smo pravu katarzu kada je najbolji igrać gostiju 1.4 sekunde pre kraja pogodio za pobedu Oklahome. Prethodno je Majls Bridžis sa 11 od 14 poena pogurao u poslednjih 66 sekundi tim iz Severne Karoline, ali nisu napravili istorijski preokret. Aleksej Pokuševski je debitovao u NBA ligi, promašio je svih šest šuteva, imao 4 skoka, odigrao desetak minuta.



Još jedan tripl-dabl Rasela Vestbruka, nije bio dovoljan, 15 poena, 15 skokova, 12 asistencija, on je četvrti čovek u istoriji NBA koji je na startu sezone imao dva tripl-dabla. Pre njega to su učinili Džeri Lukas, Oskar Robertson i Medžil Džonson. Orlando je slavio, Terens Ros je ubacio 25 poena, Vučević dodao 22, uz 17 skokova. Bredli Bil je kod domaćina dao 39 poena, ali Vestbruk je mnogo promašivao.



Klivlend je tukao Pistonse u produžetku, Detroit ne ume da završi utakmicu, Kolin Sekston sjajan, 32 poena, njegov tim je dobio dva meča u nizu. Naravno, Filadelfija je opravdala u Njujorku ulogu favorita, Embid je ubacio 27 poena i imao 10 skokova, ovo je 13. pobeda Siksersa nad Niksima, Kamerunac nikada u karijeru nije izgubio od ovog rivala.



Nekada su Čikago i Indijana imali veliko rivalstvo, sada su Pejsersi mnogo jači, tukli su deseti put u nizu Bulse, Sabonis je napravio tripl dabl, 22 poena, 11 asistencija, 10 skokova, podsetimo u prvom meču sezone je protiv Njujorka ubacio 32 poena. San Antonio je savladao na otvaranju sezone u Teksasu Reptorse, a DeRozan je prelomio protiv bivšeg kluba. Dežonte Marej će meč pamtiti po prvom tripl-dablu karijeri, on je tek 14. igrač Sparsa kome je to pošto za erukom. DeRozan je inače pogodio trojke kada se lomilio i on je sada u 100 najboljih strelaca u istoriji lige.



Minesota je odbila napad Jute u finišu, preživeli su poslednji napad Jute, nisu dozvolili Bojanu Bogdanoviću da izvede loptu, odbrana je bila kljuć pobede. Vodio ih je Rasel sa 25 poena, Tauns je uz 16 koševa, imao 12 skokova.



Bitka za bodove u Portlandu, MekKolum na jednom i Harden na drugoj strani su postigli po 44 poena, Lilard je brojao do 32, nakon produžetka, pobeda je ostala u Oregonu. "Brada" je imao i 17 asistencija, ali je na kraju pogrešio u poslednjem napadu. Ohrabrenje za Roketse i pored poraza je sjajna partija Krisa Vuda, 31 poen i 13 skokova za novog igrača Hjustona.



Rezultati:



Memfis - Atlanta 112:122

Šarlot - Oklahoma 107:109

Detroit - Klivlend 119:128 pr.

Vašington - Orlando 120:130

Njujork - Filadelfija 89:109

Čikago - Indijana 106:125

San Antonio - Toronto 119:114

Juta - Minesota 111:116

Portland - Hjuston 128:126 pr.

Sakramento - Feniks 106:103