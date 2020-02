Bivšeg igrača Partizana hoće svi NBA klubovi - bukvalno!

Davis Bertans je nakon dve godine provedene u ljubljanskoj Olimpiji stigao u redove Partizana 2012. godine.



Za dve godine pod palicom Duška Vujoševića izrastao je u elitnog šutera, pa je karijeru nastavio u ACB ligi u redovima Baskonije.



A onda, nakon dve sezone provedene u Vitoriji, momak koji je sa Partizanom osvojio sve seli se u NBA ligu, u redove San Antonio Sparsa.



On je na draft izašao još 2011. godine, birali su ga Pejsersi sa 42. mesta, ali je na kraju svoj prvi ugovor u najjačoj ligi sveta potpisao sa San Antonio Sparsima.



Prve sezone se kalio u razvojnoj ligi, da bi od 2017. godine dobio ozbiljniju priliku kod Grega Popoviča.



Za tri sezone u dresu "Mamuza" je upisao 220 nastupa, postizao je 6,2 poena po meču, imao je odličan procenat šuta za tri poena od 40%.











Postalo je jasno da momak visok 208cm može da izraste u kvalitetno oružje u najjačoj ligi na svetu, a toga su bili svesni i Vošington Vizardsi.



Letos je stigao u prestonicu i eksplodirao.



Prosečno ove sezone beleži 15,1 poen po nastupu, uz impresivnih 43,2% uspešnosti u šutu za tri poena.



Učestvovaće i na predstojećem Ol-star vikendu, takmičiće se u brzom šutiranju trojki.



Trener Vizardsa Skot Bruks je sada otkrio da je Vošington poslednjeg dana roka za trejdove imao ponude od svih NBA timova na stolu za letonskog reprezentativca.



"Smešno je to, juče ga je tražilo 29 timova, ali ga je samo jedan tim stvarno želeo", istakao je Bruks.



Bertans će se po svemu sudeći naći i u užem izbori za MIP nagradu, koja se dodeljuje košarkašima koji su ostvarili najveći napredak u jednoj sezoni (Most Improved Player), a šef struke "Čarobnjaka" je pojasnio zašto nisu ni pomišljali da ga trejduju ove zime.



"Nikada nismo ni razmatrali da ga trejdujemo. Čim smo ga dobili znali smo kakav je tip igrača, nije on samo šuter, on je veoma svestran igrač i takođe može da šutira, a jedan je od najboljih šutera u ligi. Visok je, ima 208cm, šutira brzo, šutira sa najrazličitijih mesta na parketu. Tako da nije imalo smisla, kada smo to shvatili želeli smo da ga zadržimo i to na duže staze.



On je sjajno pojačanje, a znate da imamo i Džona Vola koji čeka, zamislite samo kako će njih dvojica izgledati na parketu, posebno zbog načina na koji Džon pronalazi igrače.



Možda će postati slobodan agent na kraju sezone, ali mi verujemo u ono što imamo ovde i na koji način stvaramo program. On priča samo najbolje stvari o gradi u organizaciji. Sjajan je igrač i odličan momak, uzbuđeni smo što ga imamo", izjavio je Skot Bruks.