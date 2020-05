Birča se snašao, biće spremniji od svih kad sezona počne?! Evo šta je napravio!

Od početka još uvek aktuelne izolacije zbog pandemije koronavirusa, Stefan Birčević se preselio u selo Šopići kod Lazarevca, gde u prirodi provodi ovaj period neizvesnosti do nastavka košarkaške sezone.





I, ne samo što ima priliku da uživa u prirodi koja je u proleće najlepša, nego je ovo vreme iskoristio i da sebi obezbedi adekvatne uslove za treninge.





Kako je otkrio u razgovoru za '' Kurir '', popularni Birča je u Šopićima napravio košarkaški teren.





''Radim ono što meni odgovara. Smišljam šta bih mogao da uradim oko kuće, pa smo tako došli na ideju na napravimo košarkaški teren.



Nisam ja nikakav majstor, ali uz pomoć oca i rođaka, uspeli smo da ga privedemo kraju. Još čekam podlogu od tartana i biće potpuno završen. Mogu da šutiram i sada, ali biće još bolje. Odlučili smo da sredimo i dvorište, ne bežim od rada na imanju, prija mi zaista'', istakao je Birčević.

Osim košarkaškog terena, ima odlične uslove i za održavanje fizičke spreme.







''Trčim u obližnjoj šumi, tako da sam u formi. Postoje lepe staze, otrčim do Kolubare i nazad, i to mi je dovoljno. Sezona je prekinuta u najvažnijem trenutku, bukvalno dva dana pred put u Uniks. Partizan je najveći gubitnik, ali sve je to viša sila'', objasnio je Birčević.