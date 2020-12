Bez reči! Jokić najbolje u karijeri, pridružio se Viltu Čembrlenu!

Nema ste šta dodati ni oduzeti, Nikola Jokić je neverovatan, novi tripl-dabl, 42. regularnoj sezoni, 19 poena, 18 asistencija i 12 skokova, Nikola Jokić je gotovo sam dobio Roketse i otvorio konto svog tima u ovoj sezoni. Marej je dodao 23 poena za domaće, ali morao da napusti parket zbog povrede u trećoj četvrtini. Iako se tokom poslednje vratio na klupu, nije ulazio u igru.



Hjuston bez Vola, Kazinsa, Gordona, problem je korona, Harden je ubacio 34 poena, Vud dodao 23.



Samo i da su bili kompletni, teško je ovakvom Jokiću se suprotstaviti, on je imao 18 asistencija, najviše u karijeri.



Nikola je inače postao prvi centar od Vilta Čembrlena 1968. koji je napravio 18 asistencija, sada je u regularnom delu deveti po broju tripl-dablova u istoriji, stigao je Fata Livera.



Sada više nema niko ni dilemu, najbolji je centar u ligi, i svakako jedan od ranih kandidata za MVP jer je u tri utakmice napravio dva tripl-dabla, a u jednom meču mu je falio skok. Večeras će opet na parket, prilika da se osveti Sakramentu za start sezone.



🃏👀 Career-high 18 ASSISTS for Nikola Jokic.. the MOST by a center since Wilt in 1968! pic.twitter.com/brVw1r37ZL