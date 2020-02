Bez ideje u Vitoriji, 25 poraz Zvezde u sezoni

Crvena zvezda mts je večeras poražena u Vitoriji od Baskonije rezultatom 71:56, pa možemo slobodno reći da su šanse za Top 8 male. Sada je Zvezda na 10 pobeda i 16 poraza.



Nije loše Zvezda ušla u meč, zapravo, povela je sa 5:0 nakon trojke Berona, dobre odbrane i potom poena Štimca. Ipak, domaći su se probudili na vreme, pa su veoma brzo preokrenuli rezultat preko Šengelije i Šildsa.



Odbrana domaćih je bila na veoma visokom nivou u periodu krajem prve deonice, pa su tada stekli veliku prednost, posebno nakon trojke Dženinga za 20:13.



Zvezda je uglavnom u drugoj deonici igrala preko Kevina Pantera, ali je on bio jedini raspoložen u tim trenucima. Prednost je rasla, a Erik je bio taj koji je doneo najveću prednost domaćima od 11 poena, što je bila i razlika na poluvremenu.



Podatak da je Panter postigao 8 poena, a ostatak košarkaša Crvene zvezde svega 5 u drugoj deonici govori o raspoloženosti tima.



Drugo poluvreme i nije loše počelo po Zvezdu, Lazić je pogodio trojku, a sredinom deonice učinio je to i Lorenco Braun za -6. U par navrata je Zvezda prišla i na pet poena zaostatka, ali je nakon toga ekipa koju je večeras predvodio Andrija Gavrilović pala.



Domaći su do kraja treće deonice vratili dvocifrenu prednost, a onda je u poslednjoj domaćin krenuo da razbija Zvezdinu odbranu, nakon trojke Šengelije bilo je 60:45, a nakon dvojke istog igrača prednost je narasla na +17.







Bilo je i +21, već tada je bilo jasno da Zvezda može da se okrene novim izazovima koja joj slede, tačnije, utakmici protiv Cedevite Olimpije koja je u ovom trenutku daleko bitnija za njih.



Ovaj poraz u Baskoniji je bio 25. po redu u zvaničnim utakmicama od početka sezone za ekipu sa Malog Kalemegdana.





Šengelija je imao 18 poena, Šejvon Šilds je dodao 15, a Majkl Erik 10. Kod Crvene zvezde mts Vladimir Štimac je bio najefikasniji sa 13 poena, Panter je imao 12, Lorenco Braun 10.