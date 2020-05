Bertomeu suzama ne veruje, ima poruku za Grke, a zamena se već zna!

Ne stišava se bura oko Evrolige, Đordi Bertomeu je priznao da je Panatinaikos bio protiv prekida, iako je prvo saopšteno da su klubovi osnivači bili jedinstveni.



Ipak, "Zeleni" sada prete istupanjem, ali će se javnosti obratiti u junu, problem je novac koji im duguje Evroliga, kao i gubici.



No, Bertomeu ne mari, on kaže da je odluka na Grcima, da su više puta pretili, ali da od toga nije bilo ništa.



"Jasno, ako istupe mi tu ne možemo ništa, razgovaravaćemo, ali i oni sami znaju da je to najgore rešenje, u stvari svi to vide. Čak i ako se to desi mi imamo rešenje", tvrdi "gazda" Evrolige.



Rešenje se nazire.



"Imali smo ranije Beneton, Sijenu, hoćemo dve italijanske ekipe u Evroligi. Jasno je da je Virtus spreman, da od kada je vlasnik Segafredo imaju velike ambicije, žele dvoranu od 15 000 ljudi u Bolonji. Za nas je velika želja da imamo dve italijanske ekope, to je dobro za Evroligu, važna je zemlja. Dobro je da Virtus ima ambicije i da se vraća na veliku scenu", zaključio je Bertomeu.







Ovo je i jasna poruka ABA, prioriteti se znaju, nema šanse da sa ovih prostora dva tima igraju Evroligu.