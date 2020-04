Bertomeu nije hteo o vajld kartama, ali ako je sezona završena, za Zvezdu i Partiizan loše vesti! Sumnjate da će ovi timovi igrati u Evroligi?

Naravno da se još ništa ne zna, Bertomeu nije želeo da priča o vajld kartama, odnosno licencama za narednu sezonu jer veruje da bi sezona mogla da bude završena ipak na terenu.



Ali, ako ne bude uslova do jula, jasno je da će morati da preseče.



Problem je što se nigde neće steći uslovi da se takmičenja regularno nastave, ali sa druge strane top 8 turnir u Evroligi i Evrokupu bi mogao da bude rešenje.



Finalisti Evrokupa bi u tom slučaju kako je bilo predviđeno prošlog leta mogli da stignu do Evrolige, ali postavlja se pitanje, iako ABA ima prioritet šta će se desiti ako je sezona gotova.



Kome idu vajld-karte.



Naravno, ostaju 11 pozivnica, plus Bajern i Asvel koji imaju još godinu dana pozivnicu, što znači da ostaje pet mesta.



Prema nekim tumačenjima, ekipa bez licence, koja je u ovom trenutku na mestu koje vodi u plej of Kimki, automatski dobija učešće za narednoj sezoni.



Pravilo je bilo i da u slučaju da Valensija završi u top 8, onda samo osvajač Evrokupa ide u Evroligu, ali španski klub nije u top 8, pa bi ako takmičenje bude završeno van terena ispao.



Dakle, ostala bi četiri mesta, rekli smo da ABA ima prioritet, ali ni ovo takmičenje nije završeno, jasno postoje razna viđenja, ako bi se priznao sadašnji plasman, onda tu nema dileme, Partizan ide u Evroligu. Ali, ako takmičenje bude poništeno, onda bi se postavilo pitanje šta dalje.



Da li bi Evroliga onda jednostavno našla četiri tima sa najjačim budžetima (podsetimo liga je privatna), pa bi ostao i Zenit koji je poslednji, ali ima novac (ili neki drugi ruski klub) a sigurno da bi favorit za vajld kartu bio i Virtus koji ima novca i veliko je ime.



Naravno, ne treba zaboraviti ni timove poput Lokomotive ruski i turski timovi ulažu, mada je pitanje kako će se kriza i na njih odrazila. Ne zaboravimo Galatasaraj,



Priče o tradiciji, publici ne igraju nikakvu ulogu, Evroliga je to pokazala, na kraju krajeva setimo se praznih tribina na nekim mečevima na Istoku Evrope.



Jasno je da će odlučivati budžet kluba i to je loša vest za naše timove...



Lokomotiva koja nije prošla grupu sa Partizanom ima budžet veći od polovine Evrolige...



Zanimljivo da i Monako i Galatasaraj kao i Rejer iz Venecije, imaju veći budžet od Zvezde i Albe, da ne pričamo o Uniksu...