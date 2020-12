Beron zaustavio zahuktali Bajern, bivši Zvezdin Amerikanac junak Zenita

Košarkaši minhenskog Bajerna prekunuli su seriju dobrih rezultata ove sezone pošto su u 14. kolu Evrolige poraženi na gostovanju Zenitu u Sankt Petersburgu rezultatom 79:75.





Meč je obeležila izvanredna partija nekadašnjeg košarkaša Crvene zvezde Bilija Berona, koji je postigao 20 poena uz 4/5 za tri poena te je bio i najefikasniji pojedinac na meču.



Bajern je držao vođstvo tokom prve četvrtine, ali razlika koju je stvarao nikad nije premašivala šest poena viška.



Zenit je tokom druge četvrtine uspeo u jednom trenutku da se primakne na minus tri, ali je Bajern nailazio odgovore pa je na poluvreme otišao sa osam poena prednosti.



Najraspoloženiji za igru izabranici Andree Trinkijerija bili su tokom treće četvrtine gde su imali plus 13 u dva navrata.



Domaći tim se nije predavao pa je krajem ove deonice napravio fantastičnu seriju kojoj su kumovale Beronova treća trojka iz isto toliko pokušaja i trojka Ostina Holinsa u poslednjoj sekundi.



U poslednju četvrtinu Bajern je ušao sa samo plus četiri, a zatim se trojkom Ostina Zenit primakao na samo tri poena zaostatka na startu odlučujuće deonice.



Ubrzo je usledilo izjednačenje koje su pratile trojke Šiška sa jedne, odnosno Pangosa sa druge strane.



Šiško je ponovo pogodio trojku, ali mu je Beron na manje od dva minuta do kraja uzvratio istom merom. Ponovo je bilo nerešeno.



Konačnu pobedu Zenitu doneli su Vil Tomas sa linije slobodnih bacanja i Aleks Pojtres pogodtkom za dva.



Osim Berona, domaće je do sedme pobede u Evroligi predvodio i Tomas sa 13 poena iz sedam skokova i četiri asistencije, a poen manje imao je Arturas Gudaitis.



Kod Bajerna je najraspoloženiji bio Džejlen Rajnold sa 13 poena, Baldvin i Sili su postigli poen manje, dok je od dvocifrenih bio još samo Zipster sa 10 poena.