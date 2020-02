Beron predviđa mukotrpne utakmice sa Partizanom!

Košarkaš Crvene zvezde Bili Beron rekao je danas da je današnja pobeda nad Partizanom posebno značajna zbog teške serije koja je pred njegovom ekipom.







"Svaki put igramo sa njima do samog kraja. Veoma su dobar tim i imaćemo mnogo velikih borbi sa njima do kraja sezone", rekao je Beron za televiziju Arena posle utakmice.



Zvezda je kao domaćin u dvorani "Aleksandar Nikolić" pobedila Partizan sa 92:88 u 18. kolu ABA lige.



Bili Beron je bio najbolji u Zvezdi sa 26 poena, od kojih su neki dati u ključnim trenucima.



On je zahvalio saigračima koji su verovali u njega u odlučujućim momentima.



Crveno-bele u sredu i petak čekaju dueli u Evroligi.



"Odlično se osećam jer smo pobedili. Teška je nedelja ispred nas, tako da mnogo znači ova pobeda", naveo je Beron.



Zvezda je zabeležila 12. pobedu i izbila je na treće mesto na tabeli regionalnog takmičenja, sa dva trijumfa manje od Partizana i Budućnosti.