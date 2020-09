BASKET TRANSFER BOMBA Jedan od najboljih domaćih igrača iz Zemuna se preselio u Saudijsku Arabiju!

Doskorašnji član jednog od najboljih domaćih timova Zemun 3x3 prihvatio je ponudu Rijada, nove ekipe na "FIBA World Tour" čiji će dres u narednom periodu nositi.



Bošković je dobro poznato lice kako na domaćim, tako i svetskim terenima, a od 2019. godine bio je deo Zemuna.



Kada je stigao u njihove redove, ovaj iskusni basketaš bio je veliko pojačanje za nekadašnjeg svetskog šampiona, ali sada je vreme za rastanak i put na neku novu destinaciju. Sa Zemuncima on je osvojio dva čelendžera, u Beogradu i Ulan Batoru, a bio je i MVP turnira u Mongoliji.



Pored toga igrao je još mnogo finala i polufinala na čelendžerima i mastersima, a tokom bogate karijere 36-godišnji basketaš je osvojio i "1 na 1 - King of the Rock", a na "jedan na jedan" turnirima predstavljao je našu zemlju na Tajvanu i Alkatrazu.



Kako je zbog pandemije korona virusa 3x3 sezona prekinuta, ovdašnji klubovi ostali su bez dobrog dela prihoda, jer najviše zavise od nagrada koje osvajaju na turnirima. Zbog toga su domaći igrači morali da se "snalaze" i pronalaze angažmane van granica domovine.





Doskorašnji Boškovićevi saigrači Marko Dugošija, Bogdan Dragović, Nikola Vuković i Lazar Rašić krartkom porukom oprostili su se od njega.



"Želimo mu sreću i puno uspeha u novom klubu", poručili su Zemunci.



Inače, Bošković je bio i selektor ženske 3x3 reprezentacije, a trenutno je 45. na FIBA rang listi basketaša.



Što se 3x3 tiče, ona je delimično nastavljena sa tri vezana mastersa koja su održana u Debrecinu, kao i nekoliko domaćih turnira.