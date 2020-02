Basket derbi kroz brojeve, da li ste ovo znali o Draganu Šakoti?

Od kada se kup igra pod nazivom "Radivoj Korać", tačnije od 2003. (od 2006. igraju samo srpski klubovi posle raspada državne zajednice za Crnom Gorom), najviše titula ima Partizan, osvojio ih je sedam, Crvena Zvezda ima jednu manje, FMP je tri puta bio prvak, jednu titulu ima i Mega.



U svojih sedam pobeda, Partizan je u finalu savladao najvećeg rivala četiri puta, dok je Zvezda od svojih titula, do trofeja stigla 2013. posle nemilih scena u Kragujevcu, a dobili su i tri godine kasnije u Nišu crno-bele.



Ali šta se dešavalo pre toga?



Od raspada SFRJ tačnije od 1992. do 2003. u SR Jugoslaviji, Partizan je osvojio pet titula, ali je samo 1994. u finalu savladao Crvenu zvezdu, bilo je to u Novom Sadu u pravoj drami 104:102. Crveno-beli zanimljivo, u tom periodu nisu osvojili nijednom nacionalni kup, niti osim pomenutog duela sa Partizanom igrali u finalu. Tih godina titule su se dokopali podgorička Budućnost tri puta, FMP i OKK Beograd imaju po jednu titulu.



Kakav je skor u nekadašnjoj "velikoj državi"?















U SFRJ oba kluba imaju po tri titule, Partizan je dobio Zadar, Jugoplastiku i Bosnu, Zvezda Olimpiju, Jugoplastiku i Partizan, bilo je 1973. u Zagrebu, mala zanimljivost, crveno-bele je do trofeja vodio Bratislav Đorđević, otac Saleta Đorđevića.



Dakle, kada se sve sabere, Partizan 15 trofeja u nacionalnom kupu, Zvezda ih je osvojila devet. Skor u finalima je 5:3 za crno-bele.



Neke zanimljivosti su da je Trinkijeri osvojio dve titule sa Partizanom u dve godine, ali da je Šakota sa Zvezdom 2006. u finalu savladao sa Zvezdom Hemofarmo, ali da ima trijumf 20 godina pre toga, takođe u "Čairu", kada je IMT osvojio nacionalni kup u finalu savladao Smelt Olimpiju. Bila je to legendarna generacija Krečkovića, Lukovića, Mlađana, oni su kao drugoligaši uspeli da se domognu trofeja. To je praktično i godina i trofej koji su Šakotu lansirali u trenersku orbitu, kasnije je otišao u Zadar, pa bio pomoćnik u reprezentaciji, a pre odlaska u Grčku, vodio je i Cibonu jednmu sezonu. Osim u reprezentatiji i Grćkoj, ima epizodu u Fortitudu iz prošle decenije, dve godine u Zvezdi, kao i iskustvo u Turskoj. Osim nacionalnih kupova u SFRJ i Srbiji, u AEK je pre dve sezone trijumfovao u grčkom kupu.



Da li je Niš Šakotino mesto uspeha, ili će Trinkijeri napraviti het-trik na jugu Srbije, videćemo večeras od 21 čas.