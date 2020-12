Barselonina stihija odgovorila na Dilejnijev motiv, Armani poražen posle velike borbe

Košarkaši Barselone silovitom serijom u poslednjih nekoliko mintua meča došli su do pobede protiv Armanija 87:71 u poslednjem meču 13. kola Evrolige.



U meču odigranom u "Blaugrani" posebno je bio raspoložen nekadašnji košarkaš katalonskog kluba Malkom Dilejni, koji je letos prešao u "grad mode".



Barselona je krenula izvanredno napravivši seriju od 11:0 već na startu meča, a u ovom delu igre istakao se Nikola Mirotić.



Usledio je odgovor gostiju, pa nova serija domaćih, a uvodna četvrtina završena je trojkom Kajla Kjurika za plus osam Barselone.



I druga deonica protekla je u naizmeničnim serijama oba tima, ali se u ovom delu igra gostujući tim nešto bolje snašao stigavši do izjednačenja 29:29 trojkom Vladimira Micova.



Gosti su naposletku i stigli do preokreta pred kraj poluvremena na koji su otišli drugom trojkom Micova.



Micov je nastavio da rešeta i u trećoj četvrtini, a pridružio mu se i izvanredni Dilejni.



Cela četvrtina protekla je u smenjivanju vođstva, a u završnih 10 minuta gosti su ušli sa poenom prednosti.



Delovalo je da će biti na pragu iznenađenja kada je Dilejni postigao četvrtu trojku na meču na nešto više od šest minuta do kraja, ali je ubrzo usledio potop.



Barselona je ubrzo "svukla" prednost gostiju i neverovatnom serijom od 20:0 stigla do 16 poena prednosti.



"Manekeni" nisu imali snage da odgovore na ovaj furiozan nalet izabranika Šarunasa Jasikevičijusa, pa su posle 13. kola ostali na sedam pobeda.



Najefikasniji na meču bio je Dilejni sa 23 poena i četiri asistencije, dok je kod pobednika prednjačio Brendon Dejvisa sa 21 i Mirotić sa 19 poena.



Zapažen je bio i Kori Higins sa 16 poena, dok su Šilds sa 12 i Micov sa 11 poena dali najveći doprinos u poenterskom učinku gostiju posle Dilejnija.





Barselona se ovom pobedom izjednačila po broju trijumfa sa Bajernom i CSKA, a u narednom kolu će dočekati Himki, dok Armani gostuje Fenerbahčeu.