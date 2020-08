Barsa u problemu, Veseli nemoguća misija, ništa ni od legende?

Barsa ima još jedan zadatak do početka naredne sezone, moraju da pronađu novog centra.Ostali su bez Tomića, koji je završio u Huventudu, prva želja je bio Jan Veseli, ali je bivši igrač Partizana odlučio da ostane u Fenerbahčeu.Spekulisalo se i da bi Džok Lendejl mogao ponovo sa sarađuje sa Jasikevičijusom, ovoga puta u Kataloniji, ali je i ovaj bivši igrač "crno-belih" odbio mogućnost da pojača "Blaugranu", želi da se okuša u NBA ligi.Pojavila se i mogućnost da se Pau Gasol vrati, odigra sezonu i potom se sa Španijom na Olimpijskim igrama naredne godine oprosti od aktivnog igranja košarke.Ali, sudeći po rečima predsednika kluba, to se ipak neće dogoditi.", izjavio je Bartomeu, a prenosi "Marka".Dakle, ni Pau Gasol nije rešenje, ukoliko ne dođe do velikog preokreta.Spekuliše se da bi Kvinsi Ejsi mogao da napusti Makabi i pojača Barselonu, dok je bez angažmana bivši centar "Ponosa Izraela" Tarik Blek, ali nema informacija o tome da Barsa pregovara sa bivšim centrom Hjustona.