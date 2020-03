Barcokas o Srbinu: "Izlazi na draft i biće izabran"

Prema brojnim procenama, srpski košarkaš važi za jednog od najtalentovanijih u Evropi.



U pitanju je član grčkog Olimpijakosa Aleksej Pokuševski.



Iako je visok čak 213cm u svojoj 18. godini, Pokuševski igra na pozicijama krila i krilnog centra i poseduje sve kvalitete da jednog dana napravi uspešnu NBA karijeru.



To je potvrdio i trener "crveno-belih" iz Pireja Jorgos Barcokas.



On tvrdi da bi već od naredne sezone Pokuševskog mogli da gledamo u najjačoj ligi na svetu.



"Mislim da će Aleksej Pokuševski izaći na draft i verujem da će biti izabran.



Skauti iz NBA ga prate skoro na svakom treningu i moj stručni štab i ja dobijamo brdo poziva zbog njega.



On je mnogo više od visokog igrača, on ima ogroman raspon ruku i sjajne košarkaške instikte. Sjajan je sa loptim u rukama, može da šutira, da doda, može da odigra pik en rol, može i da povede napad", rekao je Barcokas o talentovanom Srbinu.







Pokuševski je u drugoj ligi u Grčkoj ove sezone beležio u proseku 10,8 poena uz 7,9 skokova i 3,1 asistenciju i 1,8 rampi, na 11 upisanih nastupa.



Prema procenama "ESPN-a", nalazi se na 27. mestu liste 100 najtalentovanijih košarkaša na svetu u ovom trenutku.