Barani smatraju sebe favoritom za titulu ABA lige?

Ako se neko sprema za nastavak sezone u ABA ligi, onda je to Mornar.



Obezbedili su potpise nekoliko standardnih prvotimaca, a pored toga uspeli su i da dovedu dvojicu novih košarkaša - Lazića i Smita. Trener ekipe Mihailo Pavićević je govorio za "Pobjedu" o tome da je njegova ekipa spremna za nastavak.



Mornar je kolo pre kraja regularnog dela ABA lige bio na 4. poziciji koju je delio sa Cedevita Olimpijom.



"Komplikovana je situacija. Ono što smo na startu pokušali je da okupimo domaće igrače koji mogu doći u Bar. I domaći igrači su dugo bili van Bara, u svojim domovima. O povratku Amerikanaca u Bar ćemo razmišljati pre svega u slučaju ako bude definitivno da se igra ABA liga. Tek onda dolazi pitanje o eventualnom karantinu i samoizolaciji koji bi sledili za njih, naravno i putovanja. Ali ostaje ono u šta verujem – Mornar bi u slučaju fajnal-fora ABA lige računao na kompletan tim. Nisam siguran da bi naši rivali to mogli da računaju. Neki igrači već su potpisali za strane klubove, a mi smo naše zadržali. I to je velika razlika. Ako nam se ukaže prilika za završnicu ABA, bićemo spremni", rekao je trener Pavićević za "Pobjedu".



Nije preterani optimista za nastavak sezone u ABA ligi jer "svako vuče na svoju stranu". Ipak, priprema se kao da će do nje doći.



"Teško je dočekati pravedno rešenje, jer svi vuku na svoju stranu i gledaju interes. Partizan bi da mu se uvaži plasman u regularnom delu sezone i dodeli titula. Ni Zvezdi se ne igra, i ona bi da odugovlači sa rešenjem, pa da eventualno nakon proglašenja sezone nevažećom zadrži status Evroligaša. Mi i Budućnost bi da igramo, jer nam je to jedini put do titule. U svemu je najčudniji stav Cedevita Olimpije, iz koje ističe da bi igrali završnicu i tražili to mesto za Evrokup, a već su raspustili skoro celi tim", naglasio je Pavićević.









"Mnogo je otvorenih pitanja, oko potencijalnih karantina, putovanja, obezbeđivanja testova za igrače, dolaska stranih igrača. Naravno i ugovora, jer kako bi neki igrači igrali ako su već potpisali za druge timove? To za nas nije problem, ali jeste za druge. Sve to me ne čini optimistom", rekao je on.