Bajern na balkanski pogon srušio ASVEL, Rejnolds dominirao, Đedović sipao trojke...

Košarkaši Bajerna nastavili su da dobrim rezultatima ove sezone u Evroligi pošto su u 13. kolu opravdali ulogu favorita i savladali zahuktali ASVEL 76:62.



Izrabranike Andree Trinkijerija je do devete pobede u ovom takmičenju predvodio Džejlen Rejnolds sa 14 poena i 11 skokova.





Pratili su ga košarkaši sa ex-yu prostora Nihad Đedović sa 11 poena (tri trojke) i Leon Radošević sa istim poenterskim učinkom uz skok manje, a zapaženu ulogu imao je i Slovenac Žan Mark Šiško.



Đedović je sjajno ušao u meč pogodivši dve trojke, ali gosti nisu dozvoljavali da razlika na kraju prve deonice ode iznad jednocifrene.



Bajernu je to uspelo već na startu druge četvrtine kada su stigli do plus 14, a nedugo zatim i 17 poena viška kada je Đedović pogodio treću trojku iz isto toliko pokušaja.



Na maksimalnih plus 19 došlo se poenima Džejlena Rejnoldsa na polovini treće četvrtine.



Usledila je serija gostiju od 7:0, kojom su na minut i po do kraja 3/4 došli na i dalje velikih minus 12.



Do kraja četvrtine Radošević je sa četiri poena vratio plus 16.



Poslednja četvrtina protekla je u potpunoj dominaciji domaćeg tima, a gosti su samo u četiri navrata spuštali ogromnu razliku na minus 15.



Bajern se drugom uzastopnom pobedom izjednačio po broju trijumfa sa liderom CSKA, a da li će im se posle ovog kola sa istim skorom pridružiti i Barselona znaćemo nakon meča protiv Armanija.





U sledećem kolu gostuju Zenitu u Sankt Petersburgu.







ASVEL je posle dobrog naleta krajem novembra doživeo tri uzastopna poraza i priliku da popravni imaće za pet dana protiv Makabija u Lionu.