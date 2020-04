Avdija rešio, izlazi na draft!

Sin nekadašnjeg košarkaša Crvene zvezde Zufera Avdije, Deni Avdija, izlazi na draft ove godine.



Njegova želja je da zaigrau najboljoj ligi na svetu.



"Prvo, NBA liga je najbolja na svetu, ali treba još dosta da naučim pre nego što zaigram tamo. Važno je da steknem dobro iskustvo. Biće super i velika stvar je da pređem na novi nivo", kaže mladi Avdija.



Ovaj mladi košarkaš je bio MVP Evrobasketa za igrače do 20 godina i mnogi ga predstavljaju kao sledeću veliku stvar iz Evrope.



ESPN ga je rangirao kao petog među mladim igračima.



"Rećiću vam iskreno, ne volim kada me porede s nekim. Mislim da svaki igrač ima svoj put i svoj stil koji mora da pokaže. Želim samo da budem Deni i to najbolji mogući. Ne želim da me ljudi porede ni sa kim. Poštujem svakoga, ali hoću da budem ja", rekao je Avdija.



Deni Avdija je ove sezone član Makabija, a u Evroligi je beležio 7 poena i 4 skoka po utakmici.



Ima samo 19 godina, a igra za reprezentaciju Izraela iako ima srpsko državljanstvo.