Ataman otkrio, ma kakvih 7,7 miliona za Larkina!

Ergin Ataman je još jedan od onih koji su govorili o uticaju koronavirusa na košarku u Evropi.



"Zahvatiće sve timove. Trebalo bi da naučimo iz ovoga. Budžeti bi trebalo da budu direktno povezani sa profitom. Evroliga mora da pronađe način da dođe do nekog balansa sa 'seleri kepom' (postojanje 'plafona' kod budžeta i plata, nalik NBA prim. aut.). Neki timovi jednostavno nisu u mogućnosti da imaju ogromne budžete, posebno sada jer će ova pandemija napraviti velike finansijske probleme svima", rekao je Ataman za grčki "ERA sport".



Mnoge je zanimalo da li će Larkin ostati u Efesu i nakon ove sezone.



"Pre karantina sam razgovarao sa čelnicima Efesa i oni su bili blizu dogovora (sa Larkinom), a ne znam da li je išta potpisano. Jedini način za njega da ode iz Efesa je da pronađe ugovor u NBA gde će imati značajnu ulogu, igrati 20, 25 minuta i biti startni plejmejker, ili barem imati ozbiljnu ulogu. U suprotnom, mislim da će ostati još dve godine u Efesu", rekao je Ataman.



Ono što je istina jeste da nema ugovor po kom dobija sumu o kojoj se spekulisalo - 7,7 miliona evra.



"Te cifre, priča oko ugovora od 7,7 miliona, nisu istinite. Naravno, on zaslužuje jedan od najvećih ugovora u timu jer je naš najbolji igrač, ali, koliko ja znam, taj iznos nije istinit", rekao je on.