Ataman blistao nakon pobede u Beogradu: "Efes iznenađenje? Možda za vas..."

Trener košarkaša Efesa Ergin Ataman rekao je posle današnje pobede nad Crvenom zvezdom da odlični rezultati turskog kluba ove sezone nisu iznenadjenje.



"Ne zaboravite da smo prošle godine igrali finale Evrolige. Ovi rezultati Efesa nisu iznenađenje. Sačuvali smo tim iz prošle sezone i doveli dva važna igrača. Možda je to iznenađenje za vas, ne i za nas", rekao je Ataman posle utakmice u Beogradu.



Efes je pobedio Zvezdu sa 85:78 i učvrstio se na prvom mestu na tabeli Evrolige posle 22 kola.



Ataman je bio prezadovoljan igrom u prvom poluvremenu.



"Savršeno smo počeli utakmicu i igrali fantastično u prvom poluvremenu. Nalazili smo prostor. To je bila super košarka. Drugi deo smo isto počeli, ali smo prestali da igramo košarku, već smo pokušali da sačuvamo prednost. Pravili smo glupe greške", kazao je Ataman.



Govoreći o srpskom košarkašu iz Efesa Vasiliju Miciću, Ataman je rekao da on još nije potpuno spreman i da očekuje da se vrati na pravi način.