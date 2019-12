Asvel slavio posle drame!

Nakon 16 kola ekipa Asvela ima 8 pobeda i 8 poraza.



Danas su na svom terenu savladali odlični Himki sa 92:88 u neizvesnoj završnici i vrlo lako je moglo biti drugačije.



Himki je vodio veći deo prvog poluvremena sve do serije domaćih 7:0 kada su preuzeli vođstvo i stigli do 43:37. Kada je Lomaš pogodio dva slobodna bacanja na kraju treće deonice svi su mislili da je stvar gotova jer je tada Asvel imao 17 poena prednosti.



Janis Tima je vezao dve trojke, pa onda posle 2+1 Evansa dodao novu trojku za 80:73 na pet minuta do kraja. Evans je bio fantastičan u poslednjoj četvrtini, a onda je i Kris Kramer pogodio trojku za samo -4. Prednost se skoro istopila totalno kada je Džeremi Evans pogodio za 87:86 na minut i po do kraja i tada kreće prava drama.



Na 15 sekundi do kraja Kramer je pogodio za 89:88, a na drugoj strani je Džordan Tejlor doneo Asvelu samo jedno slobodno bacanje za 90:88. Odlučili su se domaći da prave faul, Kramer je bio taj koji je fauliran i promašio je oba slobodna bacanja za pobedu domaćina. Lajti je samo zaključao radnju sa dva slobodna bacanja.



Upravo je Lajti bio najefikasniji sa 20 poena, Tejlor je dodao 17 za pobednički tim. Na drugoj strani Janis Tima 20 poena, Stefan Jović 4 poena i 7 asistencija.